zazoomblog : La cisterna romana in Città Alta diventa uno schermo cinematografico con “Open Cinema” - #cisterna #romana #Città… - AmoBergamo : #Bergamo Un cinema a cielo aperto nella cisterna romana di Città Alta (fuori dalla funicolare) -

Ultime Notizie dalla rete : cisterna romana

L'Eco di Bergamo

C'è una zona attorno all'Anticanel Parco di Tor Tre Teste nel tratto prospiciente via degli Olmi che merita un intervento urgente anche a causa della pericolosità che si unisce al degrado e che colpisce il ...Ai nastri di partenza una nuova iniziativa: Open Cinema, rassegna patrocinata dal Comune di Bergamo che trasforma ladell'ex chiesetta di San Rocco in Città Alta in un suggestivo schermo cinematografico attraverso cui sarà possibile assistere alla proiezione di una selezione di video d'artista e film ...Due clandestini sono stati trovati dagli agenti di polizia sulla nave Catania della Grimaldi partita da Tunisi alla volta di Palermo . I due tunisini avevano viaggiato nascosti in un’autocisterna che.A Pavia, in Lombardia, è staata uccisa la 49enne Lidia Pescherera, trovata morta ieri, mercoledì 17 febbraio, nel bagno di casa sua. L'articolo Strangola la compagna e resta con il cadavere per 3 gior ...