Juventus, Bentancur in difficoltà: al rientro di Arthur, il titolare è Rabiot? (Di venerdì 19 febbraio 2021) La gara contro il Porto ha messo a nudo tutte le problematiche della Juventus sia della stagione in corso sia quelle che la squadra continua a trascinarsi dagli anni scorsi. Il continuo smantellamento del centrocampo bianconero ha indebolito l’intera squadra che continua ad avere problematiche evidenti in quella zona del campo. La compagine allenata da Pirlo, la scorsa notte al Do Dragao, ha mostrato all’Europa tutta la fatica di arrivare palla al piede nella meta campo avversaria: soprattutto perché davanti non aveva certamente il Manchester City ma una squadra che è al settimo posto della Liga Portoghese. Porto Juventus Champions LeaguePogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, sono il passato e non sarebbe giusto continuare a vivere di ricordi, ma è evidente che negli anni nessuno di questi giocatori è stato rimpiazzato con un giovane di prospettiva o con ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) La gara contro il Porto ha messo a nudo tutte le problematiche dellasia della stagione in corso sia quelle che la squadra continua a trascinarsi dagli anni scorsi. Il continuo smantellamento del centrocampo bianconero ha indebolito l’intera squadra che continua ad avere problematiche evidenti in quella zona del campo. La compagine allenata da Pirlo, la scorsa notte al Do Dragao, ha mostrato all’Europa tutta la fatica di arrivare palla al piede nella meta campo avversaria: soprattutto perché davanti non aveva certamente il Manchester City ma una squadra che è al settimo posto della Liga Portoghese. PortoChampions LeaguePogba, Pirlo, Marchisio e Vidal, sono il passato e non sarebbe giusto continuare a vivere di ricordi, ma è evidente che negli anni nessuno di questi giocatori è stato rimpiazzato con un giovane di prospettiva o con ...

FCPorto : 11 inicial da Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ron… - GPeppe34N : RT @pavanmassimo: Ad oggi la #juventus gioca con troppi calciatori non nella loro posizione ideale anche a causa degli infortuni #bentancur… - pavanmassimo : Ad oggi la #juventus gioca con troppi calciatori non nella loro posizione ideale anche a causa degli infortuni… - MondoBN : COR SPORT, I quattro nodi di Pirlo - SerVessicchio : Continuare a indugiare su #Bentancur è segno di chiusura mentale e di poca considerazione per la propria intellige… -