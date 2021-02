"Il M5s non conta più niente": Travaglio pallido, tremante e con un filo di voce: dramma in diretta dalla Gruber | Video (Di venerdì 19 febbraio 2021) "I 5 stelle non contano più nulla". Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, non può negare l'evidenza: "Basta vedere quanti ministeri e di che importanza avevano nel governo precedente e quanti ne hanno persi e quanti conservati oggi, pur essendo il partito di maggioranza relativa sono completamente esplosi per la scelta di entrare nel governo che molti di loro non avevano condiviso", spiega affranto il direttore del Fatto quotidiano, il più grande sostenitore di Giuseppe Conte in tutto il panorama nazionale. "Il discorso di Draghi per metà era un elogio del Governo Conte 2, e l'altra metà uguale al discorso di Conte del settembre 2019 - non molla Travaglio -. Questo accresce il giallo di questo premiericidio senza movente, perché è caduto il Governo Conte? Draghi si è preso 11 ministri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) "I 5 stelle nonno più nulla". Marco, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, non può negare l'evidenza: "Basta vedere quanti ministeri e di che importanza avevano nel governo precedente e quanti ne hanno persi e quanti conservati oggi, pur essendo il partito di maggioranza relativa sono completamente esplosi per la scelta di entrare nel governo che molti di loro non avevano condiviso", spiega affranto il direttore del Fatto quotidiano, il più grande sostenitore di Giuseppe Conte in tutto il panorama nazionale. "Il discorso di Draghi per metà era un elogio del Governo Conte 2, e l'altra metà uguale al discorso di Conte del settembre 2019 - non molla-. Questo accresce il giallo di questo premiericidio senza movente, perché è caduto il Governo Conte? Draghi si è preso 11 ministri ...

