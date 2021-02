Giancarlo Giorgetti | il capo che incarna la mutazione della Lega di Matteo Salvini

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sostenitore di Draghi, è l'uomo che sposta l'asse del governo verso gli interessi del Nord. È l'unico politico tra i tecnici che toccheranno le risorse del recovery fund. Un ruolo chiave: come fosse il solo vicepremier di un esecutivo che non ne ha

fattoquotidiano : Quando gli attribuiscono fitte reti di relazioni – da Confindustria al Vaticano, dai cda delle grandi banche alle c… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Quando gli attribuiscono fitte reti di relazioni – da Confindustria al Vaticano, dai cda delle grandi banche alle canc… - nexoslaika : RT @fattoquotidiano: Quando gli attribuiscono fitte reti di relazioni – da Confindustria al Vaticano, dai cda delle grandi banche alle canc… - phildancefc : RT @fattoquotidiano: Quando gli attribuiscono fitte reti di relazioni – da Confindustria al Vaticano, dai cda delle grandi banche alle canc… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Quando gli attribuiscono fitte reti di relazioni – da Confindustria al Vaticano, dai cda delle grandi banche alle canc… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Giorgetti

Alla riunione sono presenti i ministri Daniele Franco (Economia),(Sviluppo economico, Lega), Stefano Patuanelli (Agricoltura, M5S), Roberto Speranza (Salute, Leu), Dario ...... la titolare degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e quello dell'Economia Daniele Franco e i ministri capo delegazione dei partiti Stefano Patuanelli (M5S),(Lega), Dario ...Con le orecchie piegate dalla mascherina e col busto rigido e lo sguardo fisso all’aula, mentre in alto a sinistra il ministro Giancarlo Giorgetti si dimenava, irrequieto, come se stesse ...Salvini vorrebbe fare il sovranista ma con i vaccini degli altri: anche a causa dei costanti tagli alla ricerca, l'Italia non ha un suo brevetto e l'avvio di una produzione nostrana può avvenire solo ...