Genoa, Radovanovic: «Contro l’Hellas sarà un derby per me» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ivan Radovanovic, difensore del Genoa ed ex Chievo Verona, ha parlato della sfida in programma nella prossima giornata di Serie A Intervistato da Tuttosport, Ivan Radovanovic ha parlato del proprio ruolo di leader nelle difesa del Genoa: «La gara di domani col Verona la vedo come un derby. Per tanti motivi: perché comunque sono tanto legato al Chievo e poi a Verona sono nate le mie figlie. Inoltre ho vissuto anni bellissimi e sono cresciuto come uomo, marito, papà e giocatore, perché da giovane come tanti ho fatto fatica, ma a Verona ho trovato la mia casa felice». VERONA – «Per me sarà sia un derby che la trecentesima gara in A, ma per noi come squadra sarà una partita fondamentale. Dobbiamo essere belli maturi per affrontare una squadra forte che va ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ivan, difensore deled ex Chievo Verona, ha parlato della sfida in programma nella prossima giornata di Serie A Intervistato da Tuttosport, Ivanha parlato del proprio ruolo di leader nelle difesa del: «La gara di domani col Verona la vedo come un. Per tanti motivi: perché comunque sono tanto legato al Chievo e poi a Verona sono nate le mie figlie. Inoltre ho vissuto anni bellissimi e sono cresciuto come uomo, marito, papà e giocatore, perché da giovane come tanti ho fatto fatica, ma a Verona ho trovato la mia casa felice». VERONA – «Per mesia unche la trecentesima gara in A, ma per noi come squadrauna partita fondamentale. Dobbiamo essere belli maturi per affrontare una squadra forte che va ...

Serie A, Genoa - Hellas Verona: probabili formazioni Sabato 20 febbraio alle 18:00 allo stadio Marassi, andrà in scena Genoa - Verona, match valido per la 23giornata di Serie A. Il Grifone arriva dal pareggio ottenuto a ... Radovanovic e Masiello; a ...

