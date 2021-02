Eni accelera la trasformazione verso l’obiettivo zero emissioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Claudio Descalzi, Ad di Eni, ha presentato alla comunità finanziaria il Piano Strategico dell’azienda per il 2021-2024. “Eni rimane fortemente impegnata a ricoprire un ruolo chiave nella sostenibilità e nell’innovazione, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico in tutte le sue attività.Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra trasformazione e ci impegniamo a raggiungere la totale decarbonizzazione di tutti i nostri prodotti e processi entro il 2050. Il nostro piano è concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente realizzabile”, ha sottolineato l’Ad. Lo scorso anno, Eni ha annunciato l’obiettivo sulle emissioni scope 1, 2 e 3 basato su una rigorosa metodologia per la misurazione omnicomprensiva delle emissioni di gas serra, che include tutte le attività e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Claudio Descalzi, Ad di Eni, ha presentato alla comunità finanziaria il Piano Strategico dell’azienda per il 2021-2024. “Eni rimane fortemente impegnata a ricoprire un ruolo chiave nella sostenibilità e nell’innovazione, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico in tutte le sue attività.Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostrae ci impegniamo a raggiungere la totale decarbonizzazione di tutti i nostri prodotti e processi entro il 2050. Il nostro piano è concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente realizzabile”, ha sottolineato l’Ad. Lo scorso anno, Eni ha annunciatosullescope 1, 2 e 3 basato su una rigorosa metodologia per la misurazione omnicomprensiva delledi gas serra, che include tutte le attività e i ...

