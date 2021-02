Ella Emhoff lancia la sua microcollezione | sold out in mezz’ora

Ella Emhoff lancia la sua (micro)collezione: sold out in mezz’ora (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se la moda è il futuro di Ella Emhoff, questi giorni per lei sono stati davvero niente male. Non ha solo fatto il suo debutto in passerella (virtuale) per Proenza Schouler ma ha anche lanciato su Mall la sua micro-collezione di capi lavorati a maglia. Il mondo ha scoperto la figlia di Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris, il giorno dell’inaugurazione a Washington: a incoronare la riccia e androgina poco più che ventenne come la it girl del momento è bastato un cappotto di Miu Miu e un portamento straordinario. Caratteristiche che non sono sfuggite alla celebre agenzia di modelle IMG che l’ha subito arruolata negli stessi giorni in cui reclutava la poetessa Amanda Gorman. Ella però non ha solo coolness da vendere ma è anche una promettente allieva della Parsons School of Design di New York dove si sta specializzando in lavorazione tessile e maglieria. È proprio sul knitwear che la stilista in erba sta scommettendo. Da Instagram dove mostra spesso le sue creazioni coloratissime dalla forte impronta pop è passata al mercato dove ha mostrato sulla piattaforma dedicata ai designer emergenti ciò che sa fare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se la moda è il futuro di Ella Emhoff, questi giorni per lei sono stati davvero niente male. Non ha solo fatto il suo debutto in passerella (virtuale) per Proenza Schouler ma ha anche lanciato su Mall la sua micro-collezione di capi lavorati a maglia. Il mondo ha scoperto la figlia di Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris, il giorno dell’inaugurazione a Washington: a incoronare la riccia e androgina poco più che ventenne come la it girl del momento è bastato un cappotto di Miu Miu e un portamento straordinario. Caratteristiche che non sono sfuggite alla celebre agenzia di modelle IMG che l’ha subito arruolata negli stessi giorni in cui reclutava la poetessa Amanda Gorman. Ella però non ha solo coolness da vendere ma è anche una promettente allieva della Parsons School of Design di New York dove si sta specializzando in lavorazione tessile e maglieria. È proprio sul knitwear che la stilista in erba sta scommettendo. Da Instagram dove mostra spesso le sue creazioni coloratissime dalla forte impronta pop è passata al mercato dove ha mostrato sulla piattaforma dedicata ai designer emergenti ciò che sa fare.

Ultime Notizie dalla rete : Ella Emhoff La figliastra di Kamala Harris, Ella Emhoff debutta in passerella a New York Il suo stile durante l' di Joe Biden e della matrigna Kamala Harris non era passato inosservato. Ella Emhoff si era fatta rispettare da tutti i fashionisti per con le borchie sulle spalle, imponendosi con il suo carisma in tutte le foto della giornata. Artista, intellettuale, figlia del marito ...

Ella Emhoff: il debutto da modella alla New York Fashion Week Quando nel giorno dell'Inauguration Day ha fatto il suo ingresso sul palco del Campidoglio è stata notata subito per il suo carisma e per la sua eleganza. Ella Emhoff, figlia acquisita di Kamala Harri ...

