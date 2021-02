Draghi fiducia bis: «Metà degli italiani vaccinati entro l’estate» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mario Draghi ottiene un doppio sì. Con 535 sì e 56 no, tra cui 16 deputati 5S (più 4 astenuti e 14 assenti, 3 però giustificati) ha la fiducia anche della Camera. Questa volta la replica dura poco, le cose importanti le ha già dette il giorno prima. Le linee programmatiche ormai le conosciamo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mario Draghi ottiene un doppio sì. Con 535 sì e 56 no, tra cui 16 deputati 5S (più 4 astenuti e 14 assenti, 3 però giustificati) ha la fiducia anche della Camera. Questa volta la replica dura poco, le cose importanti le ha già dette il giorno prima. Le linee programmatiche ormai le conosciamo.

