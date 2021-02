Covid: Fontana, 'Lombardia resta gialla' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milnao, 19 feb. (Adnkronos) - "La Lombardia resta gialla. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milnao, 19 feb. (Adnkronos) - "La. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere lail più possibile libera da restrizioni". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio, sulla sua pagina Facebook. "Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", ha aggiunto.

