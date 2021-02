Belen Rodriguez aspetta una femmina, ecco il nome scelto dalla coppia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Belen Rodriguez confessa a Silvia Toffanin tutti i retroscena sulla sua seconda gravidanza. ecco cosa ha raccontato a Verissimo. Belen Rodriguez ospite al programma di canale cinque, Verissimo racconta tutti particolari della sua nuova gravidanza. La bella argentina ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per confidare al pubblico tutte le emozioni che sta vivendo assieme L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021)confessa a Silvia Toffanin tutti i retroscena sulla sua seconda gravidanza.cosa ha raccontato a Verissimo.ospite al programma di canale cinque, Verissimo racconta tutti particolari della sua nuova gravidanza. La bella argentina hail salotto di Silvia Toffanin per confidare al pubblico tutte le emozioni che sta vivendo assieme L'articolo proviene da Leggilo.org.

FQMagazineit : Verissimo, la drammatica confessione di Belén Rodriguez: “Sono rimasta incinta per sbaglio ma poi ho perso il bambi… - GDS_it : #BelenRodriguez annuncia in tv: 'Aspetto una bambina, si chiamerà #LunaMarie' - PasqualeMarro : Belen Rodriguez: “Incinta per sbaglio, abbiamo perso il bambino” - infoitcultura : Belen Rodriguez a Verissimo: “Io e Antonino abbiamo perso un bambino” - infoitcultura : Belen Rodriguez, confessione agghiacciante: “Ho perso un bambino” -