Barba, il segreto di Inzaghi e il consiglio su Gaich: niente sconti alla ‘sua’ Roma (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Cresciuti nella Roma e passati per il Benevento. Negli ultimi anni l’elenco si è allungato e di questo fa parte anche Federico Barba. Prodotto del vivaio capitolino, il difensore oggi in forza alla Strega non è riuscito a sfondare con la maglia della squadra che lo ha cresciuto. Domenica ritroverà la Roma da avversario e farà di tutto per permettere al Benevento di avvicinare ulteriormente il traguardo della salvezza. In previsione del posticipo del “Ciro Vigorito“, il mancino di Filippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista al portale ForzaRoma.info della quale vi proponiamo alcuni passaggi. Obiettivo – Ancora non abbiamo fatto nulla. L’obiettivo è ancora lontano, in ogni partita ci giochiamo la vita. La nostra posizione in classifica al momento è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Cresciuti nellae passati per il Benevento. Negli ultimi anni l’elenco si è allungato e di questo fa parte anche Federico. Prodotto del vivaio capitolino, il difensore oggi in forzaStrega non è riuscito a sfondare con la maglia della squadra che lo ha cresciuto. Domenica ritroverà lada avversario e farà di tutto per permettere al Benevento di avvicinare ulteriormente il traguardo della salvezza. In previsione del posticipo del “Ciro Vigorito“, il mancino di Filippoha rilasciato un’intervista al portale Forza.info della quale vi proponiamo alcuni passaggi. Obiettivo – Ancora non abbiamo fatto nulla. L’obiettivo è ancora lontano, in ogni partita ci giochiamo la vita. La nostra posizione in classifica al momento è ...

