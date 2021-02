Australian Open 2021, Boris Becker: “L’avversario peggiore per Djokovic è Medvedev” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domenica sarà l’ultimo atto, con Novak Djokovic vicinissimo al suo Slam numero 18. Arrivato il momento della finale degli Australian Open 2021: il serbo sfiderà il russo Daniil Medvedev. Un avversario tutt’altro che semplice da superare: il 25enne nativo di Mosca sembra essere al top a livello fisico e mentale e può tentare l’assalto al titolo. A sottolineare le possibili difficoltà per Nole è il commentatore di Eurosport Germania ed ex allenatore del serbo Boris Becker, come riportato da Livetennis: “Se aveste chiesto a Djokovic chi avrebbe preferito affrontare in finale, avrebbe sicuramente detto Tsitsipas. Medvedev è troppo imprevedibile ed è in una striscia vincente incredibile. È il giocatore del momento, del momento, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domenica sarà l’ultimo atto, con Novakvicinissimo al suo Slam numero 18. Arrivato il momento della finale degli: il serbo sfiderà il russo Daniil. Un avversario tutt’altro che semplice da superare: il 25enne nativo di Mosca sembra essere al top a livello fisico e mentale e può tentare l’assalto al titolo. A sottolineare le possibili difficoltà per Nole è il commentatore di Eurosport Germania ed ex allenatore del serbo, come riportato da Livetennis: “Se aveste chiesto achi avrebbe preferito affrontare in finale, avrebbe sicuramente detto Tsitsipas.è troppo imprevedibile ed è in una striscia vincente incredibile. È il giocatore del momento, del momento, ma ...

