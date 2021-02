Aggiornamento casi Nettuno: altri 3 decessi (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Asl Roma 6 ha comunicato altri 3 decessi relativi al territorio di Nettuno. Si tratta di uomo classe 1943, una donna classe 1953 e un’altra classe 1933, affetti da patologie pregresse, che erano ricoverati in strutture ospedaliere al di fuori della Asl Roma 6 deceduti in queste settimane. “Sono profondamente addolorato della scomparsa di altri tre nostri concittadini – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sono quarantacinque i decessi causati dal Coronavirus dall’inizio pandemia ed ogni perdita è un triste lutto per la nostra intera comunità. A tutte le famiglie che stanno piangendo la dipartita di una persona cara vanno le mie più sentite condoglianze“. Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus registrati sul territorio di Nettuno nelle ultime 48 ore. Tutti sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Asl Roma 6 ha comunicatorelativi al territorio di. Si tratta di uomo classe 1943, una donna classe 1953 e un’altra classe 1933, affetti da patologie pregresse, che erano ricoverati in strutture ospedaliere al di fuori della Asl Roma 6 deceduti in queste settimane. “Sono profondamente addolorato della scomparsa ditre nostri concittadini – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sono quarantacinque icausati dal Coronavirus dall’inizio pandemia ed ogni perdita è un triste lutto per la nostra intera comunità. A tutte le famiglie che stanno piangendo la dipartita di una persona cara vanno le mie più sentite condoglianze“. Sono 8 i nuovidi Coronavirus registrati sul territorio dinelle ultime 48 ore. Tutti sono stati ...

