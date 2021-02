Aborto | Sud Carolina lo vieta dopo sei settimane dal concepimento

Leggi su zon

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La nuova legge sull’dello Stato americano prevede il carcere fino a due anni e la multa fino a 10mila dollari per i medici che non la rispetteranno Approvata la nuova legge sull’indel Sud, negli Stati Uniti, e ribattezzata “SouthFetal Heartbeat and Protection from Abortion Act”. Il governatore repubblicano Henry McMaster ha infatti messo la propria firma sulla norma che limita in maniera più restrittiva le possibilità per le cittadine dello Stato di ricorrere all’interruzione di gravidanza: la pratica, si legge nel testo, saràta oltre le seidal. Una legge a dir poco controversa Si tratta della legge in materia più severa degli Usa. La quale prende in considerazione un periodo ritenuto ...