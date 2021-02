A Roma esplode ‘Portonaccio 2’ | multe selvagge in via Regina Margherita

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Scoppia un nuovo caso multe selvagge a Roma, già stato soprannominato ‘Portonaccio 2, la vendetta’. La denuncia, arriva dall’associazione dei consumatori Codici, che sul suo sito pubblica: “Siamo sulla preferenziale di viale Regina Margherita. A causa della presenza costante di auto in doppia fila, gli automobilisti sono costretti a transitare sulla corsia riservata, dove vengono immortalati dalle telecamere e quindi stangati“. In via Portonaccio è nota: una corsia da sempre accessibile divenne all’improvviso una preferenziale mal segnalata ma sorvegliata da un occhio elettronico infallibile che iniziò a spiccare multe a raffica. Ora la storia, seppur con delle differenza, sembra ripetersi a pochi chilometri di distanza in via Regina Margherita.