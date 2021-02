Truffa del ‘finto nipote’, 20enne ai domiciliari: aveva sottratto 8mila euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ finito in manette Giuseppe Borrelli, 20enne di Ponticelli in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura aversana. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. E’ indiziato di una Truffa commessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” ha sottratto alla vittima 8mila euro in cambio di un pacco al cui interno vi erano prodotti di scarso valore. Il copione sempre lo stesso. L’anziana viene contattata telefonicamente, l’interlocutore si finge un familiare che chiede di poter anticipare una somma di denaro, in cambio di un pacco che un corriere avrebbe consegnato a domicilio. Il 20enne però, secondo la ricostruzione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ finito in manette Giuseppe Borrelli,di Ponticelli in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura aversana. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. E’ indiziato di unacommessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” haalla vittimain cambio di un pacco al cui interno vi erano prodotti di scarso valore. Il copione sempre lo stesso. L’anziana viene contattata telefonicamente, l’interlocutore si finge un familiare che chiede di poter anticipare una somma di denaro, in cambio di un pacco che un corriere avrebbe consegnato a domicilio. Ilperò, secondo la ricostruzione ...

disicaterina : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… - RenzoCianchetti : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… - atestaltasempre : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… - SbrizzaClaudio : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… - Marylu58121349 : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa del Attenzione al messaggio che hanno già ricevuto in molti e che può avere spiacevoli conseguenze ...in causa sfrutta fortemente la situazione di emergenza sanitaria che l'Italia (come il resto del ... La truffa è nata in Campania e sembra si stia espandendo molto facilmente in altre regioni. Dunque, è ...

Torino, operazione 'Certame' mascherine facciali con false certificazioni ...allo stesso per ottenere la certificazione di conformità necessaria per la marcatura "CE" del ... frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, truffa e sostituzione di persona. ...

Truffa del 'finto nipote', 20enne tradito dalle impronte - Campania Agenzia ANSA Truffa del ‘finto nipote’, 20enne ai domiciliari: aveva sottratto 8mila euro Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. E’ indiziato di una truffa commessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” ha sottratto alla ...

Truffa un’anziana, tradito dalle impronte lasciate sul pacco: 20enne in manette Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. È ritenuto gravemente indiziato di una truffa commessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” ...

...in causa sfrutta fortemente la situazione di emergenza sanitaria che l'Italia (come il resto... Laè nata in Campania e sembra si stia espandendo molto facilmente in altre regioni. Dunque, è ......allo stesso per ottenere la certificazione di conformità necessaria per la marcatura "CE"... frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci,e sostituzione di persona. ...Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. E’ indiziato di una truffa commessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” ha sottratto alla ...Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Scampia. È ritenuto gravemente indiziato di una truffa commessa il 30 giugno scorso ai danni di una donna 81enne utilizzando l’inganno del “finto nipote” ...