Snowboardcross | Alessandro Haemmerle si prende la rivincita su Eguibar a Reiteralm Quinto Omar Visintin

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’austriacosila suasul campione del Mondo Lucasdopo la sconfitta iridata della scorsa settimana. Nell’odierna tappa di Coppa del Mondo di, che si è svolta a(Austria), infatti, il padrone di casa si è imposto proprio davanti allo spagnolo. Terzo posto per lo statunitense Mick Dierdorff. Il miglior azzurro è stato, il quale è giunto, mentre Lorenzo Sommariva è stato fermato dalla malasorte ai quarti. Gli ottavi di finale iniziano proprio con Sommariva che domina letteralmente la sua prova.risponderà vincendo la sua batteria davanti a un rivale del calibro del francese Merlin Surget. Accarezza solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Alessandro

OA Sport

... a precedere l'austriacoHaemmerle, il canadese Eliot Grondin e l'altro austriaco Jakob ... Oggi, alle 12, ancora un titolo in palio, dellaTeam: due coppie azzurri in gara: ...Qualifiche ieri martedì 9 febbraio delloai Campionati Mondiali di Idre Fjall (Svezia), con sei azzurri su otto che ... con il miglior crono di giornata diHaemmerle (1'17"68) ...L'austriaco Alessandro Haemmerle si prende la sua rivincita sul campione del Mondo Lucas Eguibar dopo la sconfitta iridata della scorsa settimana. Nell'odierna tappa di Coppa del Mondo di snowboardcro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara di Reiteralm - La cronaca delle qualificazioni di Reiteralm - Programma, orari, Tv e streaming della gara di Reiteralm - La cronac ...