Quando i tre fratelli Maradona – Diego, Lalo e Hugo – giocarono assieme con la maglia del Granada (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la prima volta nella storia Granada e Napoli si incontrano in una competizione europea, ma “c’è un filo invisibile che lega le squadre, che risponde al nome di Diego Armando Maradona”. El Pais è andato a ripescare un episodio un po’ dimenticato nel giorno della sfida di Europa League. “Maradona, già campione del mondo con l’Argentina e vincitore col Napoli di uno Scudetto e di una Coppa Italia, ha indossato la maglia del Granada in un’amichevole che nella capitale andalusa ancora ricordano. Quell’estate del 1987, il Granada era riuscita a salire in Seconda Divisione A, dopo due stagioni in Seconda B. Joaquín Peiró arrivò sulla panchina del Granada e il presidente, Alfonso Suárez Mendia, cominciò un’avventura affascinante per consolidare il suo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la prima volta nella storiae Napoli si incontrano in una competizione europea, ma “c’è un filo invisibile che lega le squadre, che risponde al nome diArmando”. El Pais è andato a ripescare un episodio un po’ dimenticato nel giorno della sfida di Europa League. “, già campione del mondo con l’Argentina e vincitore col Napoli di uno Scudetto e di una Coppa Italia, ha indossato ladelin un’amichevole che nella capitale andalusa ancora ricordano. Quell’estate del 1987, ilera riuscita a salire in Seconda Divisione A, dopo due stagioni in Seconda B. Joaquín Peiró arrivò sulla panchina dele il presidente, Alfonso Suárez Mendia, cominciò un’avventura affascinante per consolidare il suo ...

LiaQuartapelle : Quando a decidere sono le donne, succedono piccole decisioni concrete che migliorano la vita di altre donne. La… - OptaPaolo : 2 - Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò… - napolista : Quando i tre fratelli Maradona – Diego, Lalo e Hugo – giocarono assieme con la maglia del Granada (VIDEO) Su El Pai… - CarlaMonaco9 : La tolleranza nasce dallo scambio con gli altri e presuppone un punto di vista civile.È un es. di aritmetica umana… - loganrfake : @ashleyroossi tre volte alla settimana, poi quando ho il tempo vado in palestra -