Platinette risponde a distanza a Tommaso Zorzi usando parole molto forti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mauro Coruzzi contro Tommaso Zorzi Ospite a "Programma", lo show condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto modo di parlare di Sanremo (che si appresta ad iniziare tra meno di due settimane). Ma oltre al Festival della canzone italiana (e delle sue vecchie L'articolo proviene da Novella 2000.

