Monaco e G7, il doppio banco di prova europeo per Biden (Di giovedì 18 febbraio 2021) Joe Biden si presenta all’Europa con un doppio appuntamento. Online, ovviamente. Gli occhi di Washington DC e Bruxelles sono puntati sui due banchi di prova che attendono il presidente americano questo venerdì. Da una parte la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Dall’altra il G7. Il primo, fra l’altro, del neo-premier italiano Mario Draghi. Biden si rivolgerà all’Europa. Già, ma quale? I primi mesi da presidente sono bastati a farsi un’idea della frammentarietà della politica estera comunitaria. Per la nuova Casa Bianca i rapporti con l’Ue tornano centrali. Così come il legame con Parigi e Berlino, due cancellerie che escono da quattro anni di sali scendi nei rapporti con Donald Trump. Le premesse dicono che la strada è in salita. Nel suo primo Foreign policy speech dal Dipartimento di Stato, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Joesi presenta all’Europa con unappuntamento. Online, ovviamente. Gli occhi di Washington DC e Bruxelles sono puntati sui due banchi diche attendono il presidente americano questo venerdì. Da una parte la Conferenza sulla sicurezza di. Dall’altra il G7. Il primo, fra l’altro, del neo-premier italiano Mario Draghi.si rivolgerà all’Europa. Già, ma quale? I primi mesi da presidente sono bastati a farsi un’idea della frammentarietà della politica estera comunitaria. Per la nuova Casa Bianca i rapporti con l’Ue tornano centrali. Così come il legame con Parigi e Berlino, due cancellerie che escono da quattro anni di sali scendi nei rapporti con Donald Trump. Le premesse dicono che la strada è in salita. Nel suo primo Foreign policy speech dal Dipartimento di Stato, ...

FrancescoBechis : RT @formichenews: Monaco e G7, il doppio banco di prova europeo per Biden Russia e Cina i nodi tutti da sciogliere con gli alleati europei… - formichenews : Monaco e G7, il doppio banco di prova europeo per Biden Russia e Cina i nodi tutti da sciogliere con gli alleati e… - immobiliare_mc : Agence Immobilia 2000 : Doppio parcheggio a Villa del Sole (IML-PK-VDS) - sportli26181512 : #Ligue1, il Monaco pareggia in extremis con il Lorient: termina 2-2: Dopo 7 successi a Kovac non basta il doppio Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco doppio Le tre offerte che il Barcellona non poteva rifiutare. E che ha rifiutato Nel caso di Pedri, il Bayern Monaco, 'il boia del Barça a Lisbona', si presentò con un'offerta da ... Jorge Mendes avvertì il Barça di avere un'offerta pronta per il giocatore di 60 milioni , il doppio ...

Stella Rossa - Milan Le 10 manifestazioni del genio Dejan Savicevic ... ma il Genio sbuca dalla lampada in occasione della "semi" contro il Bayern Monaco. 10 Aprile, ...ad altissimo coefficiente di difficoltà e sinistro in buca d'angolo dopo esaltante progressione e doppio ...

Lazio, il Bayern Monaco non è imbattibile. Funziona la cura Tuchel al Chelsea Il Messaggero Porto-Juventus, gol lampo: doppio record negativo! Doppio record negativo della Juventus. I bianconeri hanno subito due gol - all'inizio del primo e del secondo tempo - in pochissimi secondi ...

Bayern-DSC Arminia Bielefeld 3-3 Il Bayern Monaco ha però risposto ... I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (535-246): si sono distinti Lucas Hernández (88), Niklas ...

Nel caso di Pedri, il Bayern, 'il boia del Barça a Lisbona', si presentò con un'offerta da ... Jorge Mendes avvertì il Barça di avere un'offerta pronta per il giocatore di 60 milioni , il...... ma il Genio sbuca dalla lampada in occasione della "semi" contro il Bayern. 10 Aprile, ...ad altissimo coefficiente di difficoltà e sinistro in buca d'angolo dopo esaltante progressione e...Doppio record negativo della Juventus. I bianconeri hanno subito due gol - all'inizio del primo e del secondo tempo - in pochissimi secondi ...Il Bayern Monaco ha però risposto ... I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (535-246): si sono distinti Lucas Hernández (88), Niklas ...