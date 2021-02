Milano | Galli | “Terapie invase da varianti” ma il suo ospedale smentisce

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid hanno rivelato la diffusione delle sue molteplici nuove: quella inglese, tra queste, appare la più incombente in Italia, oltre che la più contagiosa rispetto alle altre. In Lombardia, soprattutto, l’allarme è apparso da subito piuttosto alto, tanto che Massimo, direttore delle Malattie Infettive all’Sacco di, ha parlato di “da”. “Dei 20 letti che seguo direttamente – continuava – almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante”. Tuttavia, “tali affermazioni” sono state smentite dall’ASST Fatebenefratelli dell’stesso, che ha dichiarato: “Al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del ...

Affaritaliani : L'Ospedale Sacco smentisce Galli: 'Reparti non sono pieni di varianti' - LegaSalvini : GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: “NON È VERO CHE ABBIAMO TERAPIE INVASE DA VARIANTE INGLESE” - AnnalisaChirico : La smentita del prof Galli da parte del suo ospedale, il Sacco di Milano, ci interroga sul ruolo mediatico degli uo… - ArmandiIvo : RT @Claudie9223: IL KATANGHESE SPUTTANATO ....????Galli smentito dal suo ospedale: “Non è vero che abbiamo terapie invase da variante ingle… - NazzarenoMi : RT @Libero_official: Un caso all'ospedale #Sacco di Milano: '#Covid e variante inglese, nessun reparto invaso da pazienti'. L'istituto smen… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Galli

Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di, la pensa così: 'La variante inglese di Sars - CoV - 2 è una variante con il 40% in più di capacità di ...Questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami' - questo era stato l'allarme lanciato dal virologo del Sacco di, Massimo. Situazione che però, come già detto, viene ...I reparti di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano non sono pieni di pazienti positivi alla variante inglese del Covid. La precisazione arriva in una nota dell’ospedale che ha di fatto ...L'infettivologo avverte: "La variante inglese è più contagiosa del 40% e colpisce i bambini. Questa situazione congelata non lascia presagire nulla di buono" ...