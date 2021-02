Meloni “Nostra idea di Europa non si sposa con democrazia dimezzata” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In molti hanno fatto dell’europeismo lo spartiacque su cui il nuovo governo è nato, ma in realtà si sarebbe dovuto parlare dell’adesione di una certa visione di Europa. Lo stesso Draghi, nel suo intervento programmatico, ha ben chiarito la sua prospettiva: quella di una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali all’Unione europea. Ecco, noi abbiamo una visione diversa e non per questo siamo nemici dell’Europa”. Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una lettera al quotidiano La Repubblica.“L’europeismo rischia di diventare una foglia di fico dietro la quale coprire un’operazione, quella del governo Draghi, costituzionalmente legittima ma politicamente senza eguali in Europa e forse nel mondo democratico. Già, perchè nessun altro Stato europeo è guidato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In molti hanno fatto dell’europeismo lo spartiacque su cui il nuovo governo è nato, ma in realtà si sarebbe dovuto parlare dell’adesione di una certa visione di. Lo stesso Draghi, nel suo intervento programmatico, ha ben chiarito la sua prospettiva: quella di una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali all’Unione europea. Ecco, noi abbiamo una visione diversa e non per questo siamo nemici dell’”. Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, in una lettera al quotidiano La Repubblica.“L’europeismo rischia di diventare una foglia di fico dietro la quale coprire un’operazione, quella del governo Draghi, costituzionalmente legittima ma politicamente senza eguali ine forse nel mondo democratico. Già, perchè nessun altro Stato europeo è guidato da ...

