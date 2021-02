Mai vista tanta ipocrisia in una giornata sola. Nemmeno in occasione del voto su Ruby (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Giuliano Checchi Basta così. Dopo la giornata di mercoledì, non c’è più nessun dubbio. Mai vista tanta ipocrisia senza vergogna in una giornata sola. Nemmeno in occasione del voto su Ruby. Ora che sono riusciti a togliere Giuseppe Conte dal governo, si scopre che ha fatto un ottimo lavoro, e che da lì bisogna ripartire (certo, come no). Ora che c’è l’europeista Mario Draghi, diventa europeista perfino Matteo Salvini. Sull’evidente caso di personalità multiple del Pinocchio di Rignano e dei suoi valletti, non voglio sprecare mezza parola. Hanno detto che la politica ha fallito. Non è che ha fallito… è che proprio non esiste! Se non come attrezzo inanimato nelle mani di chi manovra i soldi. Potrebbero benissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Giuliano Checchi Basta così. Dopo ladi mercoledì, non c’è più nessun dubbio. Maisenza vergogna in unaindelsu. Ora che sono riusciti a togliere Giuseppe Conte dal governo, si scopre che ha fatto un ottimo lavoro, e che da lì bisogna ripartire (certo, come no). Ora che c’è l’europeista Mario Draghi, diventa europeista perfino Matteo Salvini. Sull’evidente caso di personalità multiple del Pinocchio di Rignano e dei suoi valletti, non voglio sprecare mezza parola. Hanno detto che la politica ha fallito. Non è che ha fallito… è che proprio non esiste! Se non come attrezzo inanimato nelle mani di chi manovra i soldi. Potrebbero benissimo ...

