M5S: di chi è il simbolo? Da Grillo a Casaleggio l'intreccio sulla proprietà/Adnkronos (3) (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Attualmente, di fatto, è già in corso a Genova una battaglia legale per l'uso del simbolo M5S: l'udienza conclusiva è fissata al primo luglio 2021. Il procedimento è stato promosso dal Curatore speciale del M5S del 2009 nei confronti della omonima mini-associazione fondata da Grillo e altre due persone nel dicembre 2012 e del partito fondato da Di Maio e Casaleggio jr. Nel contenzioso di Genova, la posizione della 'difesa' è che il proprietario del simbolo è Grillo, che lo ha poi ceduto all'Associazione del 2012, la quale lo avrebbe poi dato in comodato all'Associazione del 2017. A complicare ulteriormente il quadro, è la normativa elettorale italiana, che riconosce una sorta di primazia nell'uso del simbolo da parte del gruppo parlamentare che lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) () - Attualmente, di fatto, è già in corso a Genova una battaglia legale per l'uso delM5S: l'udienza conclusiva è fissata al primo luglio 2021. Il procedimento è stato promosso dal Curatore speciale del M5S del 2009 nei confronti della omonima mini-associazione fondata dae altre due persone nel dicembre 2012 e del partito fondato da Di Maio ejr. Nel contenzioso di Genova, la posizione della 'difesa' è che il proprietario del, che lo ha poi ceduto all'Associazione del 2012, la quale lo avrebbe poi dato in comodato all'Associazione del 2017. A complicare ulteriormente il quadro, è la normativa elettorale italiana, che riconosce una sorta di primazia nell'uso delda parte del gruppo parlamentare che lo ha ...

