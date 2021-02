Luca Argentero «avocado» e cosa non si fa per amore (di Cristina Marino)

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un costume da avocado, scelto, forse, per ricordare con un sorriso «l’imprinting» avuto da Cristina Marino. Luca Argentero, in occasione del carnevale, ha scelto di infagottarsi nel costume verdognolo di un avocado. «Ogni avocado ha la sua Jane Fonda», ha scritto su Instagram l’attore, pubblicando una foto di sé in calzamaglia nera, con la parte superiore del corpo trasformata in un gigantesco frutto, il braccio abbandonato sulle spalle della futura moglie, attrice ed esperta di fitness.