La linea di Draghi: aiuti solo a imprese sane. Mini proroga per lo stop ai licenziamenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Basta finanziamenti a pioggia per sostenere aziende decotte, gli incentivi saranno selettivi e rivolti al futuro. Lavoratori e famiglie tutelati

