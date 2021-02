In Calabria scuole chiuse per due settimane a partire dalla prossima settimana (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nino Spirlì, governatore della regione, ha preso questa decisione per poter permettere una massiccia vaccinazione di tutti gli insegnanti. In un comunicato Spirlì ha spiegato: “Abbiano iniziato una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse Leggi su youreduaction (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nino Spirlì, governatore della regione, ha preso questa decisione per poter permettere una massiccia vaccinazione di tutti gli insegnanti. In un comunicato Spirlì ha spiegato: “Abbiano iniziato una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che lerimangano

