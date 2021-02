Imu dimezzata, per pagare la metà basta l’autocertificazione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coloro che sono proprietari di una seconda casa inagibile e inabitabile, possono pagare metà delle tasse dovute di Imu e Tari con una semplice autocertificazione del proprietario, secondo una recente sentenza della Cassazione. Imu, basta l’autocertificazione: la sentenza La sentenza della Cassazione numero 1263 dello scorso 23 gennaio 2021 ha sancito che in tema di case inagibili o non utilizzate dai contribuenti proprietari è possibile dimezzare il pagamento di Imu e Tari. Per ottenere tale agevolazione è sufficiente la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ossia una autocertificazione), nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette”. Per ottenere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coloro che sono proprietari di una seconda casa inagibile e inabitabile, possonodelle tasse dovute di Imu e Tari con una semplice autocertificazione del proprietario, secondo una recente sentenza della Cassazione. Imu,: la sentenza La sentenza della Cassazione numero 1263 dello scorso 23 gennaio 2021 ha sancito che in tema di case inagibili o non utilizzate dai contribuenti proprietari è possibile dimezzare il pagamento di Imu e Tari. Per ottenere tale agevolazione è sufficiente la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ossia una autocertificazione), nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette”. Per ottenere ...

