Il principe Filippo in ospedale ma la regina Elisabetta e Carlo non si fermano (Di giovedì 18 febbraio 2021) X «It's business as usual», dicono a corte: si lavora come al solito. Nonostante il principe Filippo si appresti a trascorrere una terza giornata in un ospedale londinese, ricoverato per accertamenti, la regina Elisabetta dimostra ancora una volta lo spirito irrefrenabile dei Windsor. Si rifiuta di cancellare i suoi impegni di monarca o di modificare la sua routine lavorativa quotidiana nel suo ufficio nel castello di Windsor, che inizia al mattino con i numerosi documenti governativi che richiedono la sua approvazione. E ieri pomeriggio non si è fatta attendere per il suo solito incontro virtuale con Tony Radakin, First Sea Lord, ovvero il comandante della Marina britannica, che ha aggiornato la sovrana sulle operazioni in atto.

