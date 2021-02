I mercati non guardano in faccia a nessuno, neppure a Draghi: lo spread rialza la testa (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Ieri il Senato ha votato la fiducia al governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia». spread a 95 punti basi Pensieri (si fa per dire) e parole esposti su Fb da Matteo Renzi con chiari intenti autocelebrativi. Ma gli dice male. Se prima di vergare il tutto, avesse dato un’occhiata alle agenzie si sarebbe accorto che lo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Ieri il Senato ha votato la fiducia al governo. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, loche scende, la destra spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia».a 95 punti basi Pensieri (si fa per dire) e parole esposti su Fb da Matteo Renzi con chiari intenti autocelebrativi. Ma gli dice male. Se prima di vergare il tutto, avesse dato un’occhiata alle agenzie si sarebbe accorto che lo ...

