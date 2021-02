Grandi metropoli vs piccole città | le differenze di prezzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 2020 doveva essere l’anno della “crisi” delle, eppure lo scenario degli ultimi sei mesi si rivela diverso e più complesso. In media, le abitazioni nei maggiori capoluoghi del Paese costano il doppio, e in alcuni casi addirittura il triplo, rispetto a quelle delle altre province della stessa regione. Lo dimostrano molto chiaramente i numeri riportati nell’ultimo report dell’Ufficio Studi di Immobiliare.it. Vediamoli nel dettaglio. I prezzi delle case nellecontinuano a crescere Nonostante il richiamo della natura che moltissimi italiani (e non solo) hanno avvertito, il 2020 si è chiuso con un incremento dei prezzi dello 0,9% al metro quadro per i centri con più di 250mila abitanti. Al contrario, quelli con una popolazione inferiore a questa soglia hanno registrato una lieve flessione, pari ...