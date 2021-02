Governo, oggi Draghi chiede la fiducia alla Camera: ieri il via libera dal Senato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al Senato il Governo Draghi ha incassato 262 sì, oltre cento in più rispetto alla soglia della maggioranza assoluta, e 40 no. oggi è la volta della Camera, dove il neopremier chiede la fiducia per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alilha incassato 262 sì, oltre cento in più rispettosoglia della maggioranza assoluta, e 40 no.è la volta della, dove il neopremierlaper il ...

