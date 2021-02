Gola dantesca

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) A 700 anni dalla morte, avvenuta a Ravenna nel 1321, Dante rimane in assoluto il più grande poeta italiano. Con la sua Commedia, poi diventata Divina ha fondato la lingua italiana. È stato un genio capace di raccontare in rima e in ordine tutto l’animo umano e tutta la cultura e la storia del suo tempo. Dentro la Divina Commedia c’è tutto: tutte le passioni e i sentimenti, tutte le paure e le contraddizioni umane; il racconto delle vicende di personaggi come Ulisse o Francesca sono sublimi e per tutti noi indimenticabili. Francesca è un’adultera o una donna romantica, 500 anni prima del Romanticismo, che vuole amare ed essere libera? Ulisse è un pazzo spavaldo o il primo degli umanisti? C’è la filosofia da Platone e Aristotele e fino alla teologia di Tommaso, c’è la storia, la politica, la cultura classica, le cronache della sua epoca. C’è la bellezza. C’è una luce divina alla fine, un ...