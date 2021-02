Gigi Hadid gioca a un videogioco… su Gigi Hadid

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Quando si tratta di prestare la sua immagine per dare vita a un avatar digitale, Gigi Hadid non si tira mai indietro: lo ha fatto qualche mese fa, trasformandosi in un personaggio del cartone animato Scooby Doo – e persino doppiando l’episodio che l’ha vista protagonista – e ultimamente in collaborazione con Vogue US, per cui è in copertina sul numero di marzo. Un’edizione del magazine dedicata alla creatività, che vede la splendida neomamma in uno shooting che celebra l’autenticità, la forza e l’accettazione femminile. E, visto che il focus è quello creativo, per l’occasione è stato creato un videogioco su Gigi Hadid, a cui gioca proprio la modella. https://www.youtube.com/watch?v=g_SOBq6_JnU