Fasano, sindaco: sessanta casi di variante inglese, fra essi 42 in struttura per anziani Zaccaria: 195 attualmente positivi a test corona ... (Di giovedì 18 febbraio 2021) In particolare, "La Gazzetta del Mezzogiorno", in un articolo in pagina nazionale, riferisce che nella nostra città è stata rilevata la maggior quantità di positivi per la variante inglese (61 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) In particolare, "La Gazzetta del Mezzogiorno", in un articolo in pagina nazionale, riferisce che nella nostra città è stata rilevata la maggior quantità diper la(61 ...

fattoquotidiano : Fasano, 43 positivi in una casa di riposo. Il sindaco: “Erano vaccinati, purtroppo non avevano ancora sviluppato gl… - NoiNotizie : Fasano (#Brindisi), sindaco: sessanta casi di variante inglese, fra essi 42 in struttura per anziani. Zaccaria: 195… - AgoraBlog2 : Il Sindaco Zaccaria: «Ancora una volta ho appreso dai giornali notizie che invece sarebbe indispensabile fornire in… - AgoraBlog2 : Ordinanza del Sindaco Zaccaria: chiusura nelle stesse ore dei distributori automatici #fasano - GraziaAmelia : RT @LaGazzettaWeb: Fasano, troppi casi di Covid: il sindaco chiude medie e superiori -