Facebook ha bloccato in Australia la condivisione delle news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Scontro tra Facebook e il governo Australiano: il social ha bloccato la condivisione delle notizie in Australia a causa di una nuova legge Facebook ha bloccato la condivisione dai siti di notizie in Australia a causa di una nuova legge che impone alle grandi aziende di Internet di rimborsare gli editori per l'utilizzo dei loro contenuti. I responsabili del social si sono opposti duramente al nuovo disegno di legge che intende costringere i colossi del web a pagare gli editori per la condivisione delle news. Il blocco implica che in Australia non sia più tecnicamente possibile condividere link che rimandano agli articoli dei siti di notizie, ma la ...

