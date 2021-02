È morto Raffaele Cutolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) È morto ieri sera, mercoledì 18 febbraio, il boss Raffaele Cutolo, fondatore della nuova camorra organizzata negli anni Settanta, protagonista di una delle più feroci guerre fra cosche. Aveva 79 anni. Era ricoverato nel reparto ospedaliero del carcere di Parma, dove era detenuto dal 1986 in regime di 41bis (anno in cui è stato istituito). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Èieri sera, mercoledì 18 febbraio, il boss, fondatore della nuova camorra organizzata negli anni Settanta, protagonista di una delle più feroci guerre fra cosche. Aveva 79 anni. Era ricoverato nel reparto ospedaliero del carcere di Parma, dove era detenuto dal 1986 in regime di 41bis (anno in cui è stato istituito). L'articolo proviene da Italia Sera.

repubblica : ?? Camorra, e' morto il boss Raffaele Cutolo - HuffPostItalia : È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo - Corriere : Camorra, morto Raffaele Cutolo - sauterne : È morto nel carcere di Parma il Boss della NCO, Raffaele Cutolo, il personaggio controverso in cui il noto cantauto… - StefanoIncocci2 : RT @LeoBollino: Ultim'ora è morto il Boss Raffaele Cutolo però abbiamo il suo autista Luigi Cesareo come Senatore in Forza Italia. ????? -