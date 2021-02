Doping, Schwazer “assolto per non aver commesso il fatto” (Di giovedì 18 febbraio 2021) assolto per non aver commesso il fatto. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'atleta italiano Alex Schwazer, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Schwazer era accusato di Doping per un episodio risalente al 2016 quando, dopo un controllo a sorpresa, risultò positivo, rimediando una squalifica di 8 anni, vista la sua recidiva. L'atleta, però, ha sempre negato di aver usato sostanze dopanti in quel periodo (al contrario del 2012 quando ammise di aver infranto le norme) contestando la validità del test e dichiarandosi vittima di un complotto.Il Ris di Parma aveva riscontrato anomalie sulle sue urine (conservate nel ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021)per nonil. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'atleta italiano Alex, accogliendo la richiesta del pubblico ministero.era accusato diper un episodio risalente al 2016 quando, dopo un controllo a sorpresa, risultò positivo, rimediando una squalifica di 8 anni, vista la sua recidiva. L'atleta, però, ha sempre negato diusato sostanze dopanti in quel periodo (al contrario del 2012 quando ammise diinfranto le norme) contestando la validità del test e dichiarandosi vittima di un complotto.Il Ris di Parma aveva riscontrato anomalie sulle sue urine (conservate nel ...

