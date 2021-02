Domeniche Bestiali – Proteste con l’arbitro? Basta che non sia ‘Iron Man’ Drysdale. In Portogallo entra l’ambulanza, ma esce a spinta (Di giovedì 18 febbraio 2021) La classe arbitrale, specie nelle serie minori, compie una vera e propria missione più che un lavoro. Ma pure i missionari, nel loro piccolo (e con tutta la solidarietà di Domeniche Bestiali) si incazzano e fanno bene. E dopo arbitri ben poco disposti a farsi prendere in giro vedremo anche allenatori che mutuano comportamenti dei fumetti per manifestare il loro disappunto. E poi invenzioni più o meno simpatiche che già i tifosi sognano per le serie dilettantistiche. Infine, un focus sul Portogallo: terra molto promettente. STAM? NO, Drysdale – Un ragazzo che sogna di essere arbitro oggi deve avere davvero una grande passione per andare avanti a rincorrere quel sogno: una gavetta terribile in campacci che sembrano un livello di un videogame d’avventura e una pressione incredibile nel caso arrivi ai massimi livelli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) La classe arbitrale, specie nelle serie minori, compie una vera e propria missione più che un lavoro. Ma pure i missionari, nel loro piccolo (e con tutta la solidarietà di) si incazzano e fanno bene. E dopo arbitri ben poco disposti a farsi prendere in giro vedremo anche allenatori che mutuano comportamenti dei fumetti per manifestare il loro disappunto. E poi invenzioni più o meno simpatiche che già i tifosi sognano per le serie dilettantistiche. Infine, un focus sul: terra molto promettente. STAM? NO,– Un ragazzo che sogna di essere arbitro oggi deve avere davvero una grande passione per andare avanti a rincorrere quel sogno: una gavetta terribile in campacci che sembrano un livello di un videogame d’avventura e una pressione incredibile nel caso arrivi ai massimi livelli. ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazione do… - fradanilo62 : Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazione… - Italia_Notizie : Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazione… - fattoquotidiano : Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazione… - Noovyis : (Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazion… -