Da Bill Gates un 'aiutino' a Trump: 'A un certo punto dovrebbe essere riammesso sui social media' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un auspicio o un aiuto indiretto all'estremista di destra moralmente responsabile dell'assalto e dei morti di Capitol Hill? Bill Gates è convinto che le società dei social media dovranno alla fine ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un auspicio o un aiuto indiretto all'estremista di destra moralmente responsabile dell'assalto e dei morti di Capitol Hill?è convinto che le società deidovranno alla fine ...

Corriere : La figlia di Bill Gates si vaccina e scherza sui no-Vax: «Non mi è stato impiantato nes... - HuffPostItalia : Bill Gates: 'Uniti sul clima come sul virus per evitare il disastro' - askanews_ita : Cosa dice Bill Gates sulla censura dei social contro Donald Trump. #Trump #BillGates - James_Savage15 : @Ryan_Lanham @Yahoo Buahahahahahahahaha?? ?? ?? Bill Gates just called @GovAbbott a liar! Love it! - MediasetTgcom24 : Bill Gates: 'Trump dovrebbe essere autorizzato a tornare sui social' #BillGates -