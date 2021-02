Crociata dello sloveno Jansa contro i giornalisti, l'Ue balbetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Janez Jansa si è conquistato una certa fama anche nell’opinione pubblica italiana quando, all’indomani delle elezioni Usa, fu l’unico leader europeo a schierarsi con Donald Trump che rivendicava la vittoria contro Joe Biden. Per dire che il personaggio si lancia anche nel vuoto, quando pensa che la causa sia giusta. Il punto è che il premier sloveno sembra proprio convinto che esporsi contro la libertà di stampa sia una giusta causa tanto da farne una vera e propria Crociata in patria. Ma l’ultimo caso ha acceso un focolaio di polemiche nella stampa internazionale a Bruxelles, giustamente indignata per gli attacchi di Jansa a Lilie Bayer del sito politico.eu e scandalizzata anche per la mancata presa di posizione da parte delle istituzioni europee. Solo il Commissario Ue Frans ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Janezsi è conquistato una certa fama anche nell’opinione pubblica italiana quando, all’indomani delle elezioni Usa, fu l’unico leader europeo a schierarsi con Donald Trump che rivendicava la vittoriaJoe Biden. Per dire che il personaggio si lancia anche nel vuoto, quando pensa che la causa sia giusta. Il punto è che il premiersembra proprio convinto che esporsila libertà di stampa sia una giusta causa tanto da farne una vera e propriain patria. Ma l’ultimo caso ha acceso un focolaio di polemiche nella stampa internazionale a Bruxelles, giustamente indignata per gli attacchi dia Lilie Bayer del sito politico.eu e scandalizzata anche per la mancata presa di posizione da parte delle istituzioni europee. Solo il Commissario Ue Frans ...

