Australian Open 2021: Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas a caccia della finale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani, 19 febbraio, si giocherà la seconda semifinale degli Australian Open 2021 tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Una sfida di grande interesse tra due dei tennisti più in forma del momento. Il russo parte leggermente favorito per quanto è riuscito a dimostrare nel suo percorso durante il primo Slam dell'anno. Il 25enne nativo di Mosca ha avuto un piccolo momento di appannamento al terzo turno contro Filip Krajinovic, match vinto al quinto set, per il resto non ha lasciato nessuna soddisfazione, neanche parziale, agli avversari. Probabilmente la partita che ha lasciato la migliore impressione è stato il derby contro Andrey Rublev. Il numero 4 del mondo ha letteralmente dominato portando a casa un successo meritato. La solidità e la ...

