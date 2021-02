Animali Notturni e Gone Girl - Quando l' amore è un thriller

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Punti di contatto e analogie tra- L'bugiardo, isentimentali di Tom Ford e David Fincher con più di qualcosa in comune. Lui e lei. Lei e lui. Lui che non è come vorrebbe lei. Lei che non si aspetterebbe certe cose da lui.- L'bugiardo esono stretti nello stesso abbraccio gelido. Duesentimentali in cui la coppia viene dipinta come una specie di mostruoso Cerbero pronto a farsi del male. Due grandi film, entrambi tratti da due validissimi romanzi, in cui il potere della scrittura emerge con prepotenza per delineare il lato oscuro dell'. Quelle relazioni in cui il "noi" svanisce ...