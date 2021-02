Andrea Zenga e Rosalinda: le confessioni notturne sotto le coperte senza microfono (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il Tommaso Zorzi Late Night Show Rosalinda Cannavò ha litigato nuovamente con Dayane Mello, ma alle 3 di notte è andata a letto e si è fatta consolare dal suo Andrea Zenga. I due hanno limonato per più di un’ora e tra un bacio e l’altro si sono fatti delle confessioni. L’attrice ha dichiarato al figlio di Walter Zenga di averlo scelto e di aver fatto un passo importante con lui, visto che ha detto addio ad una storia di 10 anni. “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito. Ti devi lasciare andare ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il Tommaso Zorzi Late Night ShowCannavò ha litigato nuovamente con Dayane Mello, ma alle 3 di notte è andata a letto e si è fatta consolare dal suo. I due hanno limonato per più di un’ora e tra un bacio e l’altro si sono fatti delle. L’attrice ha dichiarato al figlio di Walterdi averlo scelto e di aver fatto un passo importante con lui, visto che ha detto addio ad una storia di 10 anni. “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito. Ti devi lasciare andare ...

