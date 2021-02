Ai mondiali di sci giovedì è la volta di un atleta di 62 anni: è il “principe mariachi” Hubertus von Hohenlohe. Ecco la sua storia (in sintesi) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani, giovedì, ai mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo sarà il giorno di un concorrente di 62 anni. Si tratta di Hubertus Rudolph von Fuerstenberg-von Hohenlohe-Langenburg: principe, cantante, fotografo, attore, è alla sua 19esima partecipazione ai mondiali di sci alpino e è stato fondatore della federazione di sci messicana, per la quale è stato tre volte il portabandiera. E’ figlio di Ira von Fürstenberg – nota attrice del cinema italiano anni Sessanta -, parente di Alberto Tomba per il suo legame con la compagna Simona Gandolfi, è pronipote di Gianni Agnelli e amico di Andy Warhol. Una figura quasi mitica, quella del “principe mariachi” dai tanti pseudonimi (come Andy Himalaya e You know who): la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani,, aidi sci di Cortina d’Ampezzo sarà il giorno di un concorrente di 62. Si tratta diRudolph von Fuerstenberg-von-Langenburg:, cantante, fotografo, attore, è alla sua 19esima partecipazione aidi sci alpino e è stato fondatore della federazione di sci messicana, per la quale è stato tre volte il portabandiera. E’ figlio di Ira von Fürstenberg – nota attrice del cinema italianoSessanta -, parente di Alberto Tomba per il suo legame con la compagna Simona Gandolfi, è pronipote di GiAgnelli e amico di Andy Warhol. Una figura quasi mitica, quella del “” dai tanti pseudonimi (come Andy Himalaya e You know who): la ...

Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Mondiali di Cortina vietati alla coach dell’Iran. Il marito le ha proibito di lasciare ... - DanieleRaponi : 13 ???? #Bassino 26 ???? #Pirovano 32 ???? E #Curtoni non qualificata per la seconda discesa ???? #Brignone fuori nella pri… - PucciPedia : Tra sci e biathlon due mondiali avari di soddisfazioni ma non di delusioni -