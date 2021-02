Agropoli | Sica | «Opere pubbliche con mutui che graveranno sui cittadini»

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 18 febbraio 2021) di Pina Ferro Dopo il botta e risposta in consiglio comunale arriva la denuncia. Il consigliere comunale di minoranza Enzoha presentato una querela per diffamazione ai carabinieri di Capaccio. Sotto accusa sono finite le affermazioni dell’assessore all’Ambiente e Progetti Speciali, Ettore Bellelli. «Un atto dovuto per tutelare la mia onorabilità di medico, professionista e consigliere comunale” Ha sottolineato il consigliere comunale Enzo, raggiunto telefonicamente. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’acceso dibattito in aula, Bellelli accusòdi aver sostanzialmente speculato sulle condizioni di salute del compianto ex sindaco Franco Palumbo, affermando testualmente: “E già… lei dottore, in tempi non sospetti, non appena la buonanima del vecchio sindaco si è sentito male, lei già andava ...