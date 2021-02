Zingaretti apre a una vicesegretaria | ' Nessuna rappresentante al governo | è stato un mio errore'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' sicuramente tardi per rimediare esta provando in tutti i modi a farsi perdonare. L'assenza di una rappresentanza femminile del Partito Democratico ai ministeri del nuovoha ...

globalistIT : - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'linea Zingaretti-Bettini apre spazio al centro, Iv aggregatore'... - Notiziedi_it : Le donne del Pd chiedono una convocazione urgente della Direzione. Zingaretti ‘apre’ - Notiziedi_it : Le donne del Pd chiedono una convocazione urgente della Direzione. Zingaretti ‘apre’ - statodelsud : Le donne del Pd chiedono una convocazione urgente della Direzione. Zingaretti ‘apre’ -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti apre

Primaha proposto loro i ruoli di sottosegretari e adesso spinge per un vicesegretario del partito donna. "Io su questo parlo soprattutto agli uomini del Pd: è accaduto, è grave e non deve ...Se a sinistra si fa l'intergruppo Pd - M5s - Leu sulla linea- Bettini e i partiti a destra si europeizzano e diventato spendibili in Europa, al centro siun'area liberal democratica ...Una maggioranza nella maggioranza. Nasce in Parlamento l'intergruppo Pd, M5s e Leu per promuovere iniziative comuni ...Il segretario del Pd si rivolge agli uomini del partito: "Ciò che è accaduto è grave e non deve più succedere" ...