Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 18:15 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2021 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA COLOMBO FINO A DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E Più AVANTI CODE TRA diramazione Roma sud E Roma FIMICINO entrambe per incidente ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA E PIU AVANTI ALTEZZA BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA SULLA Roma FIUMICINO CONTINUANO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CHIUSA LA STRADA DALLA COLOMBO IN DIREZIONE RACCORDO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A CAUSA DEL RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)DEL 17 FEBBRAIOORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA COLOMBO FINO A DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E Più AVANTI CODE TRA diramazionesud EFIMICINO entrambe per incidente ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA E PIU AVANTI ALTEZZA BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA SULLAFIUMICINO CONTINUANO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CHIUSA LA STRADA DALLA COLOMBO IN DIREZIONE RACCORDO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A CAUSA DEL RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA ...

...in direzione San Giovanni e nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in ...Conte e via Emanuele Filiberto ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratto della Roma ...DEL 17 FEBBRAIO 2021 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'...IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E APPIA E PIÙ AVANTI CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ROMA ...