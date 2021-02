Vaccini anti Covid, arrivi a rilento: sos di De Luca. In Campania iniettate circa 270 mila dosi (su 301 mila) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 268.490 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Campania sulle 301.305 finora ricevute. Con una percentuale dell’89,1%, la Campania resta tra le prime regioni italiane, anche se i ritardi nell’invio delle fiale, registrati a livello nazionale, stanno rallentando l’attività messa in campo dalla Regione. È stato lo stesso presidente Vincenzo De Luca, infatti, a spiegare che non sarà possibile completare il processo entro il 2021, come ipotizzato inizialmente, evidenziando che con questi ritmi si rischia di finire nel 2023. Per ovviare a questi ritardi, la Campania sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di acquistare altre dosi in maniera indipendente. Si continua a lavorare nei 27 hub individuati nei mesi scorsi e nei punti di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 268.490 ledi vaccinosomministrate insulle 301.305 finora ricevute. Con una percentuale dell’89,1%, laresta tra le prime regioni italiane, anche se i ritardi nell’invio delle fiale, registrati a livello nazionale, stanno rallentando l’attività messa in campo dalla Regione. È stato lo stesso presidente Vincenzo De, infatti, a spiegare che non sarà possibile completare il processo entro il 2021, come ipotizzato inizialmente, evidenziando che con questi ritmi si rischia di finire nel 2023. Per ovviare a questi ritardi, lasta monitorando la situazione e potrebbe decidere di acquistare altrein maniera indipendente. Si continua a lavorare nei 27 hub individuati nei mesi scorsi e nei punti di ...

