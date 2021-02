Scuola, nuove iscrizioni: è ancora corsa ai licei (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Al via le nuove iscrizioni alla Scuola superiore, anche quest’anno – nonostante tutto – la corsa ai licei non si ferma: prescelto da uno studente su due. Mantengono posizione gli istituti tecnici, mentre i professionali non riescono ad uscire da una crisi nera che, nonostante la riforma, li vede da anni in estrema difficoltà. Si aspettava la chiusura delle iscrizioni online per vedere i dati tanto attesi, per capire quanto la pandemia da Covid-19, che ha costretto le scuole a organizzare open day online, possa aver influito sulle scelte dei giovani. In realtà è cambiato poco nelle macrotendenze che sono state fornite dal ministero dell’Istruzione. È interessante evidenziare anche la crescita delle domande di tempo pieno alla primaria, per quanto sia uno dei punti critici nell’offerta ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Al via leallasuperiore, anche quest’anno – nonostante tutto – laainon si ferma: prescelto da uno studente su due. Mantengono posizione gli istituti tecnici, mentre i professionali non riescono ad uscire da una crisi nera che, nonostante la riforma, li vede da anni in estrema difficoltà. Si aspettava la chiusura delleonline per vedere i dati tanto attesi, per capire quanto la pandemia da Covid-19, che ha costretto le scuole a organizzare open day online, possa aver influito sulle scelte dei giovani. In realtà è cambiato poco nelle macrotendenze che sono state fornite dal ministero dell’Istruzione. È interessante evidenziare anche la crescita delle domande di tempo pieno alla primaria, per quanto sia uno dei punti critici nell’offerta ...

